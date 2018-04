RMC SPORT - Bonolis: "Derby imprevedibile. L'Ascoli bene con il Real..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa che Milan e Inter scendano in campo alle ore 18.30, il derby di Milano viene giocato in diretta su RMC Sport. Durante la trasmissione 'Maracanà' è infatti intervenuto Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo e tifoso nerazzurro:

Cosa teme di più del Milan?

"La tenacia che Gattuso ha portato al gruppo rossonero. Il Milan gioca a calcio, con dinamismo e impegno. Ha due esterni come Suso e Calhanoglu che mi piacciono molto e sono efficaci nelle ripartenze, poi tanto di cappello a Cutrone. Andrè Silva è ancora un'incognita, sta pagando il cambio di cultura calcistica. Il Milan farà a meno di Biglia, un signor ragioniere, ma anche Montolivo sa giocare bene a calcio. Mi ha impressionato anche Calabria, è veloce, ha corsa e sa giocare su entrambi i lati".

L'addio di Sabatini preoccupa?

"No no, bisogna conoscere le cause precise che ci sono dietro. Ci sono trame reciproche, non banali".

Un pronostico per il derby?

"Non si fa mai, non lo so, è un azzardo. Il derby ha sempre dei contenuti di imprevedibilità assoluti: sarà sicuramente una bella partita, per la qualità delle squadre e l'alta posta in palio. L'Inter mi sta piacendo, esclusa la gara col Napoli, ma anche il Milan è una signora squadra".

Cosa ha pensato quando ha visto il secondo gol di Ronaldo ieri sera?

"Ho pensato che ci sono delle squadre superiori alle altre. Il gol di Ronaldo è da copertina, è spettacolare, c'è tutto il suo atletismo: ma in queste circostanze deve andarti tutto bene. La sua prima rete, invece, è formidabile tatticamente, gioca d'anticipo su due difensori: è la sintesi dell'arguzia e della precisione che il portoghese ha. C'è da dire che ieri l'Ascoli ha dato battaglia al Real Madrid (ride, ndr)"