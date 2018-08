RMC SPORT - Bonsignore: "Chissà se contro la Juve ci sarà Mourinho"

Filippo Bonsignore, inviato del Corriere della Sera, ha commentato i sorteggi Champions a RMC Sport: "La domanda che ci facciamo sul Manchester United è se Mourinho ci sarà sempre quando affronteranno la Juventus. E' comunque una partita affascinante anche per Pogba che la Juve ha cercato in estate. Ci sono state chiacchiere e abboccamenti per Pogba alla Juve. Sarebbe stato affascinante rivederlo in bianconero".

Sarà anche il ritorno di CR7 a Manchester dove tutto è nato?

"Sì è il bello di questi sorteggi che ha accoppiato tante situazioni particolari. Lo Young Boys sulla carta è un atterraggio morbido per la quarta fascia della Juventus".

Napoli, ci sarà il ritorno di Cavani da avversario. Il girone è tosto?

"Il girone peggiore che poteva capitare. Tra PSG e Liverpool ci sono tanti campioni e anche tanta Italia. Non dimentichiamoci anche la Stella Rossa, sì debuttante ma a Belgrado non è mai facile. Al Napoli servirà un'impresa e il tocco di Ancelotti".

Inter, Barcellona e Tottenham sono avversari ostici. Possono qualificarsi?

"Si pensava che i nerazzurri potessero finire nel gruppo D, quello migliore e invece toccherà affrontare Messi e Kane. La strada è in salita ma l'Inter si è rinforzata e ha grande entusiasmo in questa stagione".

Il girone della Roma?

"Real Madrid a parte è un gruppo morbido per la Roma. Poteva andare decisamente peggio".