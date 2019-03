RMC SPORT - Bonsignore: "Juventus a sei vittorie dallo Scudetto"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Filippo Bonsignore: “Il momento della Juventus? È simpatico da analizzare, è molto interessante. Madrid ha lasciato sicuramente degli strascichi. I bianconeri affrontano la partita con l’Udinese con un turnover amplissimo, è normale visto che martedì c’è una partita importante con l’Atletico Madrid. La Juventus è a sei vittorie dall’ottavo Scudetto consecutivo e può permettersi di fare turnover in vista dell’appuntamento decisivo di coppa. Ci sarà una formazione abbastanza inedita, vedremo cosa ci riserverà questa partita, senza dimenticare l’infortunio di De Sciglio. Molto probabilmente salterà anche la partita contro l’Atletico, è un problema ulteriore per Allegri. Vediamo che cosa sceglierà il tecnico per le fasce”.

Le percentuali del passaggio del turno tra Juventus e Atletico? “Io direi 51-49 per la Juventus in base alle sensazioni che respiro qui a Torino. Godin è uno dei punti di forza dell’Atletico, sicuramente se venisse meno sarebbe un problema per i colchoneros. Ma penso che l’Atletico abbia una solidità difensiva tale da poter prescindere da Godin. Sicuramente sarebbe un vantaggio per i bianconeri, ho dato quelle percentuali perché vedo un ambiente Juve che vuole fortissimamente l’impresa. Non vedo impossibile una Juve come quella al Bernabeu l’anno scorso, sicuramente non dovrà essere la Juve vista a Bologna”.