RMC SPORT - Bosco: "CR7? Espulsione esagerata. C'era solo un rigore"

Andrea Bosco, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha commentato la vittoria della Juventus a Valencia in Champions League.

Sulla partita

"Gran partita difensiva, in 11-11 sarebbe stato più largo il punteggio. Arbitro? Non mi esprimo, si è macchiato dell’espulsione di Cuadrado la scorsa volta. L’espulsione è perché Ronaldo ha messo le mani nei capelli dell’avversario, non per altro. Mi sembra una decisione esagerata. Sui rigori, il primo c’è, il secondo è generosissimo. Forse l’arbitro aveva la coscienza sporca. Quello per il Valencia non c’è. Ottimo Cancelo, Bernardeschi e Matuidi strepitosi, Pjanic ha il merito di aver messo dentro i rigori. La solidità della Juve si è vista".

Su Bernardeschi

"Aveva detto che lo avrebbe trasformato in una mezzala e lo sta facendo. Consiglio a Mancini di costruire la Nazionale su di lui".

Sulla vittoria

"Data una dimostrazione di grandissima solidità. Il portiere bianconero ha dato grande sicurezza. Benissimo la squadra".