RMC SPORT - Bosco: "Nel secondo tempo la Juve non ha giocato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, Andrea Bosco ha commentato la vittoria del Napoli contro la Juventus: "L'infortunio di Chiellini ha mandato a catafascio il piano tattico di Allegri. Ha immaginato di giocarsela in un'altra maniera, ha dovuto cambiare le carte. Cambiando il piano tattico si è evidenziata la sofferenza di Dybala in un 4-3-3. Detto questo, nel secondo tempo la Juve non ha giocato, il Napoli ha giocato e alla fine ha trovato il gol. Gli azzurri ha tirato più di una volta, mai essendo pericoloso poi ha trovato il gol laddove è capace di far male come accaduto nel corso della stagione".

Clicca nel link in basso per ascoltare l'intervista in versione integrale.