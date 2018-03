RMC SPORT - Brandi (Premium Sport): "Roma e Juve, adesso serve di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di RMC Sport, durante la trasmissione 'Maracanà', è intervenuto Alberto Brandi, direttore di Premium Sport, per parlare della qualificazione della Roma ai quarti di Champions League: "Avere sia i giallorossi che la Juventus nei quarti di finale di Champions League sono un grande successo, non accadeva da 11 anni. Entrambe però dovranno fare qualcosa di più perché si sono qualificate non senza qualche difficoltà. La Roma ieri contro lo Shakhtar? La stagione europea dei giallorossi ha avuto anche altre serate importanti oltre a quella di ieri. Una su tutte quella di Londra con la vittoria sul Chelsea. Di Francesco è stato bravo a ricostruire l'ambiente dopo le difficoltà di inizio 2018. Bisogna anche ringraziare anche la moglie di Dzeko che a gennaio ha bloccato il passaggio del centravanti bosniaco allo stesso Chelsea. Alisson? Sarà difficile trattenerlo. La Roma è una società che spesso monetizza per poi fare operazioni di mercato brillanti. La scorsa estate sono arrivati 100 milioni di euro dalle cessioni che poi sono stati reinvestiti grazie al lavoro di Monchi. Fazio, Kolarov e Under sono la riprova del lavoro che viene ripagato".

Per ascoltare l'intervento completo clicca sul podcast sottostante!