RMC SPORT - Bruno: "Toro, manca l'anima. Club non è come un giornale"

"Ci stiamo abituando a stagioni anonime, la gente granata merita qualcosa di più". E' un fiume in piena Pasquale Bruno, ex del Torino, intervenuto a 'Maracanà' durante RMC Sport.

"Le ultime partite le abbiamo vinte tutte, sarà difficile andare in EL ma la speranza è di rivedere un Toro vero, competitivo, in Europa. Manca l’anima granata al momento, quella che lotta e soffre. Faccio i complimenti a Cairo, ma se avesse orgoglio e passione, saremmo più felici. Cosa rimprovero? Non puoi ogni anno stravolgere la squadra, servono dei punti fissi su cui costruire. Il Toro non è come uno dei suoi giornali, perché il Toro è storia, sofferenza, amore. Mi auguro di rivedere il Toro vero. Ha investito? Sì, ma male, penso a Niang".

Su Belotti

"E’ un ottimo giocatore, quando si finirà di parlare di plusvalenze in conferenze stampa tornerà a giocare bene, perché certe voci pesano ad un giocatore. E’ un buon attaccante ma va lasciato tranquillo. E’ il capitano giusto, ma anche Moretti, sono ragazzi perbene. Belotti può andare via? Ad averne di Cairo, perché la società è sana, ma se potesse venderebbe anche le porte".