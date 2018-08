RMC SPORT - Bruscolotti: "Napoli, vicenda San Paolo destabilizzante"

Giuseppe Bruscolotti, calciatore del Napoli tra il 1972 e il 1988 e primatista di presenze in maglia azzurra, è intervenuto nel corso di 'Maracanà' su RMC Sport: "Quando giocavo io al San Paolo c'erano 90 mila spettatori. La vicenda dello stadio avrebbe dovuto mettere tutti dalla stessa parte, invece ora c'è una competizione. È assurdo che si arrivi a questo, qualcuno vuole destabilizzarci. Bisogna adeguarsi ai criteri moderni. Il San Paolo di Napoli è un impianto vecchio che va rinnovato: vanno fatti i lavori giusti, sperando che non si faccia come a Italia '90. Il Napoli di Ancelotti è un po' più veloce nel gioco. La squadra non è stata stravolta: ci sono le garanzie del vecchio Napoli con qualche accorgimento in più. Gli azzurri saranno protagonisti anche quest'anno".