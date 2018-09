Marco Bucciantini, giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato dei temi di attualità: "Chiesa è giovane, ha fatto l'esordio a Torino contro la Juventus ma da allora non è più uscito dal campo. Ma non è lui che mi fa pensare che il calcio italiano è cambiato. Il nostro paese fatica ad avere coraggio.

Serie C, come commenti la situazione che va delineandosi per il terzo campionato italiano?

"Quello che è successo quest'anno è un problema drammatico. E' stata frantumata la certezza del diritto, che è un fondamento di una comunità. Quello che è successo avrà delle conseguenze, è stato fatto un disastro. Ora hanno tutti fretta di giocare anche per dimenticare quanto successo. I tifosi si ricorderanno però di questa situazione".