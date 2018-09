RMC SPORT - Bucciantini: "Italia, manca vero centravanti. Meret futuro n.1"

© foto di Federico De Luca

Marco Bucciantini è intervenuto durante RMC Sport Live Show per parlare della Nazionale. Ecco alcune delle sue parole.

Sulla Nations League e l'Italia

"Non è una rivoluzione, ma qualcosa cambia, creando un po’ più di interesse. Belotti non avrà una grande squadra ma un grande allenatore. Immobile gioca ad un grande livello con la Lazio ma non lo fa in Nazionale. Anche Insigne, Sarri gli ha dato un grande spessore ma manca a livello internazionale. Spero che il nuovo corso della Nazionale poi riparta da Jorginho. Qualcosa dovremo inventarcela, vedi il centravanti, perché manca quello da copertina".

Sui portieri

"Non c’è un titolare certo, una gerarchia, ma la qualità c’è. Per me sarà Meret il portiere del futuro".