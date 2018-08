RMC SPORT - Cagni: "Ancelotti vincerà. Martinez mi ha impressionato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per analizzare gli ultimi movimenti di mercato e la situazione delle squadre italiane a pochi giorni dall'inizio del campionato, nel 'Maracanà' di RMC Sport è intervenuto l'allenatore Luigi Cagni:

Che Milan sta nascendo con Laxalt?

"Un Milan che deve dare palloni a Higuain, ecco perchè sta prendendo degli esterni in grado di crossare per lui. Laxalt è un giocatore di grandissima qualità, fisicamente è potente e ha un buon piede, pecca però in fase difensiva. Secondo me Gattuso ha costruito la squadra per fare un 4-3-3 e un 3-5-2, ma non si vince con i moduli, serve la qualità dei giocatori".

Quanto conta l'allenatore nel calcio di oggi?

"Conta molto più di prima, più del 50%. Perchè non ci sono più leader in campo, non ci sono più allenatori in campo nelle squadre. Ancelotti è il Ronaldo del Napoli? Non so in quanto tempo, ma in due anni qualcosa Ancelotti vincerà: lui sa come fare".

Allegri però dice il contrario...

"Lui è bravo a dire certe cose, a gestire bene il gruppo. È rimasto alla Juventus perchè ha avuto le garanzie dalla società. Allegri sa leggere i momenti, al contrario di Sarri. Il tecnico bianconero sa quando può vincere le partite e quando invece non deve perderle".

L'Inter è l'anti-Juventus?

"Sì sono d'accordo, ha fatto gli acquisti più importanti dando anche continuità al lavoro di Spalletti. Oltre a Nainggolan, De Vrij e Asamoah, c'è Lautaro Martinez che mi ha impressionato, per quello che ha fatto vedere ha grandissime qualità".