RMC SPORT - Cagni: "Di Biagio non può fare l'allenatore della Nazionale"

© foto di Federico De Luca

"Di Biagio non può fare l'allenatore della Nazionale". È chiaro il pensiero di mister Luigi Cagni, che, su RMC Sport, si è soffertmato sul ruolo del ct azzurro. "Ci vuole un tecnico che abbia grande esperienza - continua durante la trasmissione 'Maracanà' - Chi allena solo l'Under 21 non può gestire certe situazioni. Prima dell'amichevole ha dichiarato che avrebbe voluto comandare il gioco, ma è una follia, non ha capito che tipo di squadra ha in mano. Per i prossimo 4-5 anni l'Italia non comanderà mai il gioco, abbiamo bisogno di tempo, pazienza e umiltà".