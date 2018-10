RMC SPORT - Cagni: "Italia, piccolo passo avanti ma serve tempo"

© foto di Federico De Luca

L'ex tecnico di Empoli e Parma Luigi Cagni, nel Maracanà di RMC Sport, è tornato sulla vittoria dell'Italia nella gara disputata ieri sera contro la Polonia. Questa la sua analisi: “Quello di ieri sera rappresenta un piccolo ma significativo passo avanti. Rispetto agli altri siamo inferiori soltanto dal punto di vista della personalità e della fisicità: non saremo mai una squadra potente, dobbiamo dunque sfruttare la nostra agilità e velocità. Occorre dare il tempo necessario a Mancini. Jorginho e Verratti ieri sera sono andati benissimo, ma insieme non ce li vedo per niente in mezzo al campo. Nutro dei grossi dubbi su questa soluzione, spero di essere smentito e che il c.t. mi stupisca”.