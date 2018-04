RMC SPORT - Cagni: "L'Inter occupa male l'area di rigore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto a 'Maracanà', trasmissione pomeridiana di 'RMC Sport', mister Luigi Cagni ha parlato del caso Benatia e della situazione dell'Inter:

Sul caso Benatia e l'uso che i giocatori fanno dei social network:

"I giocatori non hanno capito che mestiere fanno e che sono un esempio per i giovani.

Come spiega mister questo calo dell'Inter?

"Nell'ultimo periodo l'Inter ha giocato bene in alcune partite ma non capisco la mancanza di continuità. In alcune occasioni la squadra è stata inguardabile. Non comprendo perchè nel 4-3-3 di Spalletti, quando crossa l'esterno a sinistra, in area c'è solo Icardi: non è possibile che non ci sia alcun centrocampista a occupare l'area. La rosa dell'Inter, classifica alla mano, non è scarsa, ma quello che manca è una mentalità vincente e per costruirla serve il lavoro dell'allenatore e della società".