RMC SPORT - Cagni: "Troppa pressione? Spalletti sta sbagliando"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mister Luigi Cagni - in collegamento con il 'Maracanà' di RMC Sport - si è soffermato sulla situazione dell'Inter di Spalletti:

"Mi stupisce che Spalletti parli di troppa pressione. Se fai una squadra di un certo tipo come è l'Inter di quest'anno, è normale che l'asticella si alzi. Spalletti è un allenatore esperto, lo dovrebbe sapere. Lui la verità la sa ma non la dice. Luciano non deve dare colpa ai giornalisti e all'eccessiva pressione che c'è sui nerazzurri, non può essere una scusa credibile. L'Inter è una squadra forte, con un ottimo allenatore: la condizione arriverà e con il tempo si rivelerà essere l'anti-Juve".