RMC SPORT - Calcagno (vice pres. AIC): "Fiducia nella giustizia del CONI"

© foto di Emiliano Crespi

"Siamo in una fase di grande confusione". Esordisce così Umberto Calcagno, vice presidente dell'AIC, in diretta su RMC Sport: "Chi ci governa ci sta mettendo del suo - aggiunge nel 'Live Show' - magari pensa di arricchirsi con queste nuove modalità di stare insieme. Sarebbe bastato poco per fare tanto, invece hanno creato solo problemi. Gli aspetti tecnico-sportivi vengono sempre messi in secondo piano rispetto a quelli economici".

Sulle seconde squadre:

"Anche le cose sui potevamo essere tutti d'accordo, se ragionate e fatti con i tempi giusti, si sono rivelate dei buchi nell'acqua. Oltre alla Juventus altri dieci club di A avrebbero voluto le seconde squadre ma al momento ne abbiamo solo una, che neanche avrebbe voluto più iscriversi. Voler fare tutto in fretta per dire di aver fatto ha creato e creerà ancota tanti problemi".

I calciatori di C sciopereranno?

"Quelli di C erano in stato di agitazione che non è stato convertito in sciopero perchè abbiamo rispetto negli organi di giustizia del Coni. La nostra richiesta era di aspettare l'inizio del campionato".

Domani partirà la B a 19 squadre...

"È un numero perfetto no? Si confonde sempre la riforma dei campionati con il format: riforma è fare nuove regole, dare sostenibilità al nostro sistema. Non basta diminuire il numero delle squadre".