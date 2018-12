RMC SPORT - Capello: "Juve-Roma, che ricordi. Allegri, stile vincente"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Cosa ho provato a portare dalla Juventus alla Roma? Decisamente la mentalità vincente e l'organizzazione della società". Così Fabio Capello alla vigilia della sfida tra Juventus e Roma ai microfoni di Stile Juventus sulle frequenze di RMC Sport. L'allenatore, che ha vinto su entrambe le panchine, ha poi aggiunto: "Ho molti ricordi di queste partite, sia da giocatore che da allenatore, sicuramente a Roma la Juventus è da sempre la squadra da battere. Se avessi dovuto portare qualcosa da Roma a Torino, avrei scelto l'entusiasmo di una piazza che vive con grande passione le gesta della sua squadra, ma che è capace di esaltarsi e di deprimersi allo stesso momento".

Su Massimiliano Allegri dice: "Sicuramente ogni allenatore ha il suo modo di lavorare, lui ha vinto moltissimo imponendo il proprio stile che è risultato vincente, fa giocare la squadra come vuole lui, indice di grande personalità e sicurezza". Poi confessa: "Come si gestisce uno spogliatoio con grandi campioni? Semplice, con personalità e credibilità altrimenti le parole non bastano. Se hai questi due elementi, il giocatore accetta le decisioni e le capisce, altrimenti il calciatore non ti segue e tutto diventa più difficile".