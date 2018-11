RMC SPORT - Capozucca: "Frosinone, buon momento. Crediamo in Longo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A RMC Sport, nel Live Show, ha parlato il dirigente del Frosinone Stefano Capozucca per parlare del momento dei ciociari ma non solo.

Sulla Juventus

"Se non è la più forte, è tra le più forti. Non è che il Barcellona lo sia meno, ma è molto migliorata e ora può ambire a vincere la Champions. Visto il calendario, dovrebbe pensare a qualificarsi subito ed arrivare prima nel girone di Champions. Per poi pensare al campionato e recuperare gli acciaccati. E per molti poi ci sarà anche la Nazionale".

Su Mourinho

"Parabola discendente? Gli allenatori diventano grandi in base ai risultati. All’Inter si è consacrato, dopo non è che abbia vinto molto. Ancelotti ha vinto molto di più".

Su Frosinone-Fiorentina

"Affrontiamo una squadra che non è una sorpresa, che può ambire all’Europa. Anche se è giovane, gioca a memoria ed ha un ottimo allenatore. Per noi sarà difficile, anche se siamo in un buon momento. Potevamo vincere anche con il Parma, comunque sarà una partita difficile".

Su Longo

"Non è mai stato in discussione. La fortuna è quella di avere un presidente che è molto riflessivo. Ha considerato anche la squadra, poi ha fatto le sue valutazioni ed ha avuto ragione. La fiducia in lui è massima. Cosa è cambiato nelle ultime settimane? Sono vari fattori. Intanto abbiamo fatto quasi un mese di ritiro, che non era punitivo ma era per trovare quella compattezza che mancava. Poi abbiamo anche modo di giocare, c’è un assetto tattico più offensivo. Ciofani è importante, anche come carisma, quindi lui e le altre componenti hanno fatto sì che il Frosinone trovasse dei risultati positivi".

Su Gravina

"Cosa potrà fare? Vediamo, poi commenteremo cosa presenterà. Difficile dare un giudizio ora".

Su Marotta all’Inter: possibilità concreta?

"Se va lì, sarebbe un grande acquisto. E’ uno dei più bravo nel calcio europeo".