RMC SPORT - Carmignani: "Napoli camaleontico. Sorpresa Fiorentina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pietro Carmignani, ex portiere di Juventus e Napoli, ha parlato così ai microfoni di RMC Sport durante RMC Sport Live Show. Ecco le sue parole.

Su Juve-Napoli

"Test importante per il Napoli. Juve abituata a vincere, il Napoli ci è andato vicino, perdendo per demeriti propri, vedi il ko a Firenze. Credo che quest’anno il Napoli con Ancelotti sia diverso ma sempre una squadra che se la giocherà fino alla fine. La Juve è la favorita, che si è rinforzata con Ronaldo. Il Napoli come organico è lo stesso ma ha un allenatore diverso da Sarri, camaleontico, che ha intuito che il Napoli può fare di più trasformandosi in corsa, durante le gare, adattandosi al gioco degli avversari".

Sul ruolo del portiere nelle due squadre

"Ha perso di più il Napoli nel cambio. Buffon è bravo, ma è arrivato il sostituto ideale. Ospina è un portiere in attesa di Meret, che però è un giovane e che deve confermarsi. Avrebbe avuto bisogno di più di un Reina alle spalle, che è uno con esperienza e un leader nello spogliatoio".

Su Cragno

"E’ un ottimo portiere, lo sta confermando anche quest’anno, il futuro è anche suo".

Sulla Fiorentina

"Può diventare la sorpresa. Pioli è un ottimo allenatore, poi l’ho avuto anche come giocatore. E’ sempre stato un ragazzo come Ancelotti: ci sono giocatori che sono già allenatori in campo e loro lo sono stati. E’ una squadra giovane la Fiorentina e ha un pregio: si son odati un budget, giusto fare così. I giocatori sanno che potranno dare il massimo e avere questo".

Sul Parma

"E’ un’isola felice. Non c’è contestazione neanche quando si è ultimi. C’è tranquillità e il giocatore è portato a dare il massimo. Se c’è società che opera bene e allenatore bravo come D’Aversa, i risultati si vedono".

Sul movimento calcistico italiano

"Mancini ha cercato di aprire una porta, la FIorentina lo sta facendo. Ma quando allenava lui l'Inter, allenava 11 stranieri. Bisogna andare a cercare anche giocatori non di grande squadre. O fanno una legge apposita o bisogna fare così".