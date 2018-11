RMC SPORT - Carnasciali: "Chiesa non farà come Berardi"

© foto di Federico De Luca

In diretta nel 'Live Show' di RMC Sport, l'ex giocatore Daniele Carnasciali ha commentato il match tra Frosinone e Fiorentina, terminato 1-1:

Sul rendimento della Fiorentina:

“Nelle prime partite la Fiorentina giocava bene, poi ha avuto un po’ di appannamento ma credo si sia ripresa, anche contro la Roma ha fatto una buona gara, avrebbe potuto anche vincere sabato scorso. Sarebbe stato importante fare i tre punti oggi a Frosinone, con un successo la squadra si sarebbe ritrovata a ridosso della zona Champions. L’obiettivo Europa League però è molto alla portata, i viola se la giocheranno fino alla fine”.

La Fiorentina fatica a segnare…

"In attacco c'è solo Simeone. L'argentino non vive un buon momento, ma Pioli non gli può dare neanche uno o due turni di riposo perchè non c'è nessuno che può giocare al suo posto. La Fiorentina non ha nessun altro centravanti, deve sempre giocare lui anche quando non sta bene. Bisogna avere pazienza e aspettare che torni in forma".

Quali rischi può correre Chiesa? A livello di ruolo somiglia molto a Berardi, che è rimasto a Sassuolo senza fare il salto...

“Chiesa mi sembra caratterialmente diverso da Berardi, si vede che ha qualcosa in più rispetto alla media. Può quindi solo migliorare, per esempio deve gestire meglio alcune situazioni: magari passa la palla quando deve tirare o il contrario. Diventerà un top player, non c’è il rischio che si possa perdere come ha fatto Berardi. Il problema sarà della Fiorentina, non è facile tenere un giocatore da 50-60-70 milioni. Per fare il salto, però, bisognerebbe tenerlo e prendere altri giocatori. Firenze è una piazza importante, meriterebbe di lottare per la Champions ma ogni anno vanno via i pezzi migliori e si ricomincia da capo".

Sulla prestazione di Pjaca:

“Non è il giocatore che si aspettavano i tifosi e la società. Deve fare la differenza, è stato preso per questo. Le qualità ce le ha, aspettiamo che le dimostri”.