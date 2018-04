RMC SPORT - Casarin: "Anche gli arbitri sbagliano. Serve la Var in Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A RMC Sport, durante 'Maracanà', è intervenuto l'ex arbitro e dirigente Paolo Casarin, che ha commentato le recenti parole del presidente dell'Aia sulla situazione dei fischietti italiani.

Sulle parole di Nicchi

"Di Bello? Che un arbitro che non ha dato un rigore sia convocato dal giudice di pace è incredibile. Quello di Giacomelli ricalca questo caso. Non trovo un senso in tutto questo. Anche i giocatori sbagliano, ma è la coincidenza di cose negative. Anche l’arbitro non si diverte a sbagliare".

Su arbitri con poca esperienza per sfide di Champions

"Non ci sono arbitri, questa è la verità. Anche andando indietro, quello che arbitrò il Milan con l’Arsenal invece era un super esperto ma fece errori. Probabilmente la nuova generazione di arbitri non è così capace come quelle precedenti. E non è questione di formazione. L’attività di arbitro non coinvolge più persone che da sempre hanno dato garanzie di capacità. Cakir non ha arbitrato bene a Torino, ma è molto esperto, e questo ha volte è un problema. Spero che la Var riesca ad attenuare certe magagne, ma il problema è tutt’altro che risolto".

Sulla Var

"Sono sorpreso che l’Europa, solo per fini politici, non si sia messa in corsa. Spero lo faccia al più presto. L’Europa considera che la tecnologia non sia perfetta, ma non lo sarà mai. CI sono sempre margini di incertezza. Aspettare la perfezione è errato".