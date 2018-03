RMC SPORT - Casarin: "VAR? Sbaglia chi lo controlla ma la tecnologia è giusta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Var non lo hanno scelto gli arbitri. Si è presentata questa possibilità e quindi si è partiti con la sperimentazione. C'è incertezza in giro per tutto il panorama calcistico". Queste le parole dell'ex arbitro e designatore Paolo Casarin, intervenuto nel Maracanà pomeridiano su RMCSport.

"Gli errori di ieri, soprattutto in Cagliari-Lazio, sono di gestione degli episodi. L'errore è di chi vede le immagini e non della tecnologia in sé. L'esperimento è complesso, non c'è dubbio, ma ad esempio sulle situazioni da fuorigioco la tecnologia sta influendo in maniera positiva. Parlando poi di Champions League: quanti si stanno lamentando degli episodi arbitrali giudicati male? Non si può tornare indietro, ma si deve affinare il tutto".