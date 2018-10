RMC SPORT - Cauet: "Inter, Icardi-Lautaro possono coesistere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inter impegnata per il secondo turno di Champions League contro il Psv Eindhoven. A RMC Sport ecco le parole, durante 'Maracanà', di un ex nerazzurro come Benoit Cauet.

Icardi-Lautaro possono giocare insieme?

"Sono due grandi giocatori e possono dare tanto all’Inter. Aldilà dei nomi, i grandi giocatori riescono a risolvere situazioni del genere. Possono dare qualcosa in più a Spalletti e dare maggiore capacità in attacco. Lautaro è un ragazzo con ottimi qualità e chiede di dimostrare il suo valore. E col tempo lo farà".

Sulla partita con il Psv

"Sono partite, quelle di Champions, dove hai sempre difficoltà. L’allenatore conosce il calcio italiano, può proporre un calcio di valore. La qualità dei giocatori farà la differenza".

Inter anti-Juve?

"Sono sette anni che vincono tutto, anche quest’anno ha acquistato giocatori di livello. Credo che l’Inter sia migliorata, la corsa la dovrà fare su se stessa. Per il momento non c’è confronto, serve far maturare i nuovi giocatori e far sviluppare il concetto che è una squadra forte".