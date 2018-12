RMC SPORT - Cellino: "Tonali un marziano, Serie B punti sui giovani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Cellino, presidente del Brescia, è intervenuto a RMC Sport, durante Maracanà, per parlare del momento del club e non solo.

Sui programmi del Brescia

"Abbiamo acquistato dei terreni e costruito il centro sportivo. Stiamo seguendo la tabella di marcia. E’ sempre più difficile trovare un italiano che giochi nelle squadre e questo fa male al sistema e alla Nazionale. La B deve investire sui vivai e i giovani. No a prestiti estemporanei che no portano vantaggio al parco giocatori".

Su Tonali

"Pirlo e Tonali sono simili nel taglio di capelli e nelle qualità. Le peculiarità del Brescia è che vuole costruire più strutture per formare i giovani. Lui è un marziano, ha 18 anni ma ha maturità ed equilibrio davvero unici. Ma abbiamo diversi talenti in rosa, che vedremo tra qualche anno in Serie A. Mi sbilancio ma difficile che mi sbagli. Il calcio sta cambiando molto, troppa poca fantasia, ma Tonali è il giocatore che può far felice ogni tecnico. Il problema grosso nel calcio è il centrocampo, dove si vince o si perde una partita. Dio gli ha dato il dono di saper interpretare le varie fasi di gioco. Può fare il regista basso e quello alto. La nostra squadra sta facendo bene ma deve ancora far vedere le sue potenzialità".

Sul campionato cadetto

"Serie B molto disorganizzata, è una seconda categoria però lasciata ai margini. La forbice è aumentata molto tra gli stipendi della A e della B. E’ difficile fare oggi una buona Serie B con certi budget. Sono stati fatti errori fondamentali, anche lo stesso salto dalla C alla B è troppo grosso. Errori strutturali fatti dal sistema calcio. Spero che Gravina riesca ad apportare delle modifiche a questo sistema".

Su Allegri

"Era ed è bravo. E' un ragazzo equilibrato, fa gli interessi dell'azienda. Gli sono molto affezionato".

Su Nainggolan

"Gli voglio bene, deve aiutarsi e farsi aiutare. Nainggolan a Roma era difficile da gestire, non è un vagabondo ma un ragazzo che vuole far contenti tutti e va fuori la sera. Spero giochi ai suoi livelli perché vale tanto".