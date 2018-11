RMC SPORT - Cerruti: "Chiesa il miglior talento azzurro. Calma su Tonali"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show: "Mancini dovrebbe dare spazio a Immobile che in stagione ha segnato quanto Cristiano Ronaldo, dunque merita fiducia. Non capisco perché non debba giocare Immobile nella gara di sabato. Avrebbe sbagliato a puntare nuovamente su Bernardeschi".

Cutrone in Under 21 non ha giocato molto bene?

"Cutrone è una realtà e può diventare il centravanti anche della Nazionale di Mancini. E' un giocatore con grande qualità".

Cosa pensi di Tonali, c'è un'attenzione mediatica eccessiva su di lui?

"Sì, c'è un'attenzione eccessiva nei confronti di un ragazzo che ha buone qualità ma non gioca in Serie A. Non bisogna avere fretta perché deve crescere con calma, questa attenzione potrebbe paradossalmente non fargli bene".

Donnarumma, Chiesa, Cutrone come podio dei migliori talenti italiani?

"Chiesa è il miglior giovane che abbiamo ed è già un titolarissimo dell'Italia. Per il bene di Barella gli consiglio di rimanere un altro anno a Cagilari per crescere ancora".