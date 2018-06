RMC SPORT - Cerruti: "Chiesa starebbe bene nell'Inter. Basito dall'Udinese"

Alberto Cerruti, noto giornalista sportivo, su RMC Sport si è soffermato sul futuro di Federico Chiesa.

"La Fiorentina spera di tenerlo, è un giocatore troppo importante. Penso che la squadra più adatta a lui, in questo momento, sia l'Inter: potrebbe andare a sostituire Candreva o Perisic sugli esterni. Chi lo prende fa un affare, perchè è un ragazzo straordinario, quadrato e maturo. Non ci sono dubbi su di lui, non c'è nessun punto interrogativo ma solo quelli esclamativi. Sarà il futuro della nostra Nazionale. È più forte di Bernardeschi. In caso di cessione il prossimo anno, la Fiorentina guadagnerebbe più soldi rispetto a quanti ne prenderebbe oggi".

Velazquez all'Udinese?

"Non capisco le scelte dell'Udinese. Ha preso Tudor, il terzo allenatore dopo Delneri e Oddo, e poi l'ha lasciato libero. Speravo che Pozzo si potesse accordare con Prandelli. Velazquez è un salto nel buio, non so cosa potrebbe fare questo nuovo tecnico in una realtà a lui sconosciuta. L'Udinese, se diventa società satellite del Watford, farà poca strada".