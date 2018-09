RMC SPORT - Cerruti: "Juventus più forte anche delle ingiustizie"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, è intervenuto a RMC Sport Live Show nel corso del primo tempo del Milan in Europa League: "Juventus? Paradossalmente l'espulsione di Ronaldo ha fatto diventare più grande la Juve. E' stata una vittoria importantissima. Arbitro? La sudditanza psicologica esiste ovunque e in campo internazionale conta, ma la Juventus ha la forza per arrivare fino in fondo ed essere più forte anche di eventuali ingiustizie. Oggi la Juventus è temuta dagli avversari mentre fino a pochi anni fa era vista come una delle tante. La Juventus ha ripreso importanza a livello internazionale e non giocano a nascondersi perché quest'anno giocano a viso aperto con tutti".

Il Milan sta pareggiando con il Dudelange, ci aspettavamo di più?

"Sì però si tende sempre a sottovalutare gli avversari. Gattuso ha esagerato con il turnover perché non si possono lasciare dentro solo due titolari. Per ora non è stato un Milan straripante come ci si poteva aspettare alla vigilia".