RMC SPORT - Cerruti: "Milan, cambio di proprietà unica soluzione"

La finale di Tim Cup vinta dalla Juventus contro il Milan, il caso De Vrij, il mercato dell'Inter e le parole di De Laurentis. Questi e molti altri sono stati gli argomenti trattati dall'opinionista Alberto Cerruti, ospite a RMC Sport durante il Live Show.

Come esce il Milan dalla finale di Tim Cup?

"Il Milan ha deluso le tantissime aspettative di inizio stagione. Il Milan mi è sembrato un bambino con un palloncino, che poi si sgonfia. L'annata rossonera è fallimentare, nella migliore delle ipotesi la squadra si piazzerà al 7° posto come lo scorso campionato. È giusto che paghi chi ha fatto il mercato: Mirabelli ha scelto i giocatori, Fassone ha avallato le decisioni. Sono convinto che Galliani, con 240 milioni, avrebbe fatto una squadra completamente diversa. Non vedo come il Milan possa ripartire la prossima stagione. L'unica soluzione è che arrivi un nuovo proprietario".

La Juventus è a fine ciclo?

"Non credo. La Juventus si è rinnovata in questi anni e può migliorare ancora. Certamente può chiudere Buffon, ma Szczęsny ha già dimostrato di essere un grande portiere e in difesa il prossimo anno ci sarà anche Caldara. Se la Juventus è a fine ciclo, a che punto sono le altre squadre? La società bianconera vince perchè ha dei veri uomini e dei valori che i più anziani trasmettono ai più giovani, quello che accadeva al Milan prima con Baresi e poi con Maldini".

Sulle parole di De Laurentis:

"Sono dichiarazioni gravi, deve assumersi la responsabilità di quanto detto. Non condivido le sue parole. Bisogna rispettare chi vince, mentre chi non trionfa deve capire il motivo per cui ha perso. Non bisogna solo gettare colpe sugli altri".

Un pensiero sul caso De Vrij?

"I grandi professionisti sono tali perchè si impegnano al massimo fino all'ultimo giorno del proprio contratto. Credo che debba giocare e fare il proprio dovere, come ha fatto Reina in Milan-Napoli. Complimenti all'Inter per l'acquisto di De Vrij, è un grande giocatore. Spero che Icardi rimanga anche se l'Inter non dovesse arrivare in Champions. Gli altri colpi? Martinez è da scoprire, bisogna vedere come si adatterà in Italia".

Chi è la favorita per il 4° posto?

"Io dico da sempre che è l'Inter, che deve pensare a battere il Sassuolo. La Lazio è sfortunata in questo momento, ha perso Immobile, Luis Alberto e Parolo".