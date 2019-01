RMC SPORT - Cerruti: "Milan, gestione del caso Higuain ridicola"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista di RMC Sport, è intervenuto nel Live Show per parlare della Supercoppa tra Juventus e Milan, ma non solo.

Sulla sfida

"Se fosse finita in parità non sarebbe stato uno scandalo la Juve non ha rubato nulla, ma ricordiamo la traversa di Cutrone che poteva portare in vantaggio il Milan, che per lunghi tratti ha giocato alla pari con i bianconeri".

Sull’espulsione di Kessie

"E’ stato un bruttissimo fallo, è un giocatore troppo irruento. L’arbitraggio di Banti non mi è piaciuto, soprattutto nella distribuzione dei cartellini. Poi l’episodio finale di Conti meritava di essere rivisto al Var. Mi ha lasciato molti dubbi".

Su Higuain

"Il Milan ha perso sul campo, il Milan società fuori. Una gestione da dilettanti, da parte di Leonardo e della comunicazione. Una società come il Milan non può gestire così la vicenda. Non è possibile che Higuain non faccia la foto per un po’ di febbre, poi entra nel finale. Contraddizioni che non possono appartenere ad un club come il Milan. Spero intervenga il fondo Elliott".

Sulla Supercoppa

"Campo non all'altezza. Esigenza di giocarla fuori? Non ha mai portato benefici. La partita di questa sera è stata deludente sul piano tecnico. Abbiamo esportato una tipica partita del campionato italiano, dove si gioca a ritmi bassi e non si fa spettacolo".

Sulla Juventus

"In campionato la Juve può permettersi di vincere con il minimo scarto. In prospettiva Champions è un segnale di allarme, perché non può pensare di poter giocare la stessa partita con l'Atletico".

Sul Milan

"Ne esce bene, perché è rimasto in partita e non si sono visti i 27 punti in classifica. Ne esce male per il caso Higuain".

Sull'Inter

"Mercato non condizionato dal rinnovo di Icardi. Difficile trovare giocatori che possono permettere il salto di qualità".