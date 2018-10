RMC SPORT - Cerruti: "Nazionale ancora in crisi. No a terza Coppa"

Ospite del 'Live Show' di RMC Sport, l'opinionista Alberto Cerruti ha commentato i temi più caldi del momento.

Sulla Nazionale e la partita con la Polonia

"Deve ripartire da Donnaruma, dalla coppia Bonucci-Chiellini, farei giocare Chiesa e Insigne esterni con immobile centravanti. Non avrei rinunciato a lui neanche con l’Ucraina. Spero giochi dall’inizio. Barella? E’ una promessa, piacevolissima sorpresa, ora sarà difficile confermarsi ma ha grinta e personalità. Nonostante gli elogi, ha dimostrato di avere testa. E questo fa ben sperare per lui e la Nazionale".

Sulle parole di Bonucci

"Siamo ancora peggio che con la Svezia, ha ragione, non c’è alcun segno di miglioramento. Sei partite che non gli sono servite, troppi cambi. E’ una crisi che ha radici lontane, non si vede la luce in fondo al tunnel".

Sul Milan

"Bilancio? Brutta parentesi quella cinese. Mi dispiace ci sia stata la complicità di Fassone. Ha avallato certe scelte. A partire da Bonucci, superpagato. Una parentesi chiusa che si ripercuote anche sulla stagione attuale. I problemi ci sono anche quest’anno. Leonardo ha ricordato che il Milan non doveva neanche partecipare all’EL. Il Milan balla sull’orlo del precipizio. Se arriva quarto, può salvarsi, altrimenti sarà come quest’anno".

Sulle parole di Ceferin, Agnelli e Cairo, sul calcio che verrà

"Sono dalla parte di Cairo, La Coppa delle Coppe è stata abolita, c’era già la terza coppa. Ci sono troppe squadre in EL e il livello si è abbassato. Si dovrebbe migliorare la EL. Troppo squadre in Europa tolgono valore".