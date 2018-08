RMC SPORT - Cerruti: "Sacchi esagera. Il tempo darà ragione ad Ancelotti"

L'intervento dell'opinionista di RMC Sport Alberto Cerruti in diretta nel 'Live Show":

Ancelotti ritroverà il Milan...

"Sicuramente sarà una grande emozione, se si fosse giocato a San Siro sarebbe stato il massimo. Ancelotti ritroverà Gattuso, Maldini e il Milan, con cui ha vinto l'ultima Champions. Alla fine, però, conterà il risultato".

Sacchi ha detto che il Milan è meglio del Napoli...

"Sacchi ha esagerato come spesso accade. Non fa un favore nè al Milan e nè a Gattuso, caricato di eccessive pressione. È l'unico Sacchi a pensare che i rossoneri possano vincere lo Scudetto: per me sarebbe un grande risultato anche se dovessero arrivare tra le prime tre. Per insidiare la Juventus vedo l'Inter e il Napoli".

Sul Napoli:

"Ancelotti è bravissimo a trovare l'equilibrio. Non butterà via nulla del lavoro di Sarri ma ci aggiungerà della concretezza, la pecca del Napoli dell'anno scorso. Questa è una nuova squadra, credo che il tempo darà ragione ad Ancelotti: la sua carriera parla per lui. L'abbondanza non sarà un problema, Ancelotti parla con tutti e sa gestire bene il gruppo. Verdi? È un altro jolly a disposizione, sicuramente tutta la rosa verrà sfruttata con il turnover".

Cinque società della Serie A potenzialmente giocano con il centravanti polacco:

"E la prima partita di Mancini nella National League sarà contro la Polonia. Di questi mi ha impressionato Piatek del Genova. Stepinksi del Chievo già è una realta, è conosciuto".

Cosa ci dobbiamo aspettare dalla Fiorentina?

"Che si possa confermare. L'anno scorso la Fiorentina per pochissimo non si è qualificata in Europa League. Mi fido di Pioli, un allenatore sottovalutato. È importantissimo aver tenuto Chiesa e Simeone al secondo anno potrà fare ancora meglio".