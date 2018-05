RMC SPORT - Cerruti: "Vidal piace ad Ancelotti. Sarri non dura al Chelsea"

Le parole di Spalletti, il mercato del Napoli con Ancelotti e il futuro di Sarri. Su questo e altro si è soffermato l'opinionista Alberto Cerruti in diretta nell'RMC Live Show:

Spalletti in conferenza stampa ha dichiarato che l'Inter non riscatterà nè Cancelo e nè Rafinha...

"È stato molto onesto e chiaro, quindi lo apprezzo: non bisogna mai illudere i tifosi. Lui ha sottolineato che in questo momento l'Inter non può riscattare nè Cancelo e nè Rafinha, più avanti tutto può essere. L'abilità nel mercato è riuscire a prendere buoni giocatori a poco prezzo, come fa Tare, che considero il miglior direttore sportivo. L'Inter deve stare attenta al bilancio e deve ancora rinforzarsi, quindi bisogna fare un'analisi a 360°".

Con Ancelotti in panchina, che tipo di mercato farà il Napoli?

"In primis devo fare mea culpa, non pensavo potesse arrivare a Napoli. Vidal piace molto ad Ancelotti, me ne ha sempre parlato benissimo. Da quanto mi risulta vuole prendere anche giocatori giovani per avere un organico molto largo. A differenza di Sarri utilizzerà tutti i giocatori, lo ha promesso a De Laurentis, anche perchè è un mago del turnover. Barella e Chiesa sono giocatori che possono rinforzare e rinfrescare la squadra".

Come lo vede al Chelsea un allenatore come Sarri?

"Non lo riesco a vedere in Inghilterra, dove per esempio si deve sempre parlare prima di una gara in conferenza stampa, cosa che ha Napoli non faceva mai. In Italia si è sempre lamentato delle troppe partite, lì si gioca quasi ogni due giorni: non può durare, è troppo diverso dagli allenatori italiani che hanno trionfato in Premier".

Balotelli è l'unico giocatore italiano ad aver vinto la Premier...

"Sì con Mancini al City, anche se non ha lasciato grandi ricordi in Inghilterra. È una grandissima incognita, anche per la Nazionale".