RMC SPORT - Cesari: "Serve aumentare competitività della classe arbitrale"

E' tornato a parlare di Var ai microfoni di RMCSport l'ex fischietto italiano e opinionista televisivo Graziano Cesari, soprattutto in relazione ai recenti errori nell'interpretazione degli episodi che si sono verificati nelle ultime settimane di Serie A: "E' un processo che va adeguato e perfezionato, soprattutto nella 'lettura' delle immagini da parte dei direttori di gara. Devono essere istruiti a vedere e rivedere i frame degli interventi".

Tema di dibattito è anche la natura chiusa della classe arbitrale, soprattutto in Serie A

"Non è possibile che nella massima serie italiana non ci siano più di 22 elementi. Inoltre si mina il ricambio e la competitività, nonché il livello di tutto quanto il mondo arbitrale".

Errori sì, ma mai parlare di complotti o di malafede

"Non credo nelle congiure o simili. Le sviste umane ci sono e ci saranno sempre, ma non ci sono piani più grandi per mandare in Europa alcune squadre e altre no".