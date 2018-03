RMC SPORT - Chef Barbieri: "Icardi il C.Ronaldo dell'Inter, ma serve altro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 'Maracanà' su RMC Sport si apre con lo chef stellato Bruno Barbieri, protagonista anche su Sky con diversi programmi, che parla dell'Inter e del Bologna.

Da poco c'è stata Inter-Napoli, che è successo con lo chef Cannavacciuolo?

"Ce le siamo date (ride, ndr). Lui è già carico, pensa di aver già vinto il campionato"

Su Icardi?

"L'Inter se lo deve tenere, è il Cristiano Ronaldo del futuro. Non è ancora pronto per risolvere le partite da solo, ha ancora bisogno di crescere. È l'80% dell'Inter? È vero, ma non può esserci solo lui se vogliamo andare in Champions. Dobbiamo avere una doppia squadra".

Il Real vuole Icardi...

"Gli spagnoli devono ancora mangiare dei panini per raggiungerci. Non gli basta Ronaldo? Perchè ne vogliono ancora un altro? Se Icardi va in Spagna lui potrebbe andare via da Madrid. Non si sa se poi tutti questi soldi ci sono veramente".

Domenica il Bologna ha pareggiato con la Lazio, al rientro dalla sosta c'è la Roma...

"Abbiamo sedato la Lazio, che dopo il gol di Verdi ha rischiato. La Roma domenica dovrà stare attenta. Ai giallorossi cucinerei piatti pesanti, come le lasagne e lo stinco di maiale, per impedire che corrano. Firmo per un pareggio".

Verdi al Napoli?

"È un gran bellissimo giocatore, ha il fiuto del gol. Ha classe e visione di gioco, mi piace. Al Napoli non so dove giocherebbe, quando nel tuo ruolo ci sono 2-3 altri calciatori diventa dura. Gli auguro il meglio".