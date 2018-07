RMC SPORT - Cobolli Gigli: "Juve, meglio Milinkovic di Ronaldo"

© foto di Giacomo Morini

"Non prenderei Cristiano Ronaldo". Questo il pensiero di Giovanni Cobolli Gigli sull'operazione che potrebbe portare l'attuale Pallone d'Oro alla Juventus. L'ex presidente bianconero su RMC Sport ha poi aggiunto:

"Si sta creando un'aspettativa ansiosa. Più passano i giorni e più aumenta la pressione sulla Juventus, che potrebbe deludere tutti i tifosi se la trattativa dovesse avere un esito negativo. Mi sembra che tutto ruoti intorno alla clausola rescissoria di un miliardo che Florentino Perez potrebbe chiedere alla Juventus, ne avrebbe tutto il diritto. La società corre qualche rischio, perchè sta puntando sì sul cavallo più forte del mondo ma che ha ormai 34 anni. Io personalmente non l'avrei fatta: un giocatore singolo non fa la squadra. Tutti i soldi che si dovrebbero investire su Ronaldo, si potrebbero utilizzare per rafforzare la struttura complessiva della Juventus. Per esempio io prendere Milinkovic, se Lotito lo lascia, invece di Ronaldo".