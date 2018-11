RMC SPORT - Colantuono:"Salernitana da playoff.Anderson come Hernanes"

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, nonostante la sosta del campionato a causa degli impegni delle varie nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA 17.52 - Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, i nerazzurri hanno sostenuto...

Una qualità di Tare? Parlare di Tare è abbastanza superfluo. Il miglior giudizio sono i risultati della Lazio e i tanti giocatori sconosciuti e che poi si propongono come importantissimi. Negli ultimi anni è stato uno dei direttori sportivi più importanti del nostro campionato.

Un giudizio su Djavan Anderson? E’ un grande talento e potrà diventare a mio avviso un giocatore di grande avvenire. È molto giovane, me ne hanno parlato benissimo Lotito e Tare, è chiaro che deve crescere, deve capire che il campionato di Serie B è particolare. Deve imparare la lingua, ma in queste ultime partite gli ho dato spazio perché ha grande talento. Mi ricorda Hernanes nelle movenze e nella fisicità.

Salernitana piazza importante. Festeggeremo anche i cento anni di storia del club. Una piazza calda può essere solo una risorsa: è un tifo esigente ma allenare a Salerno stimola molto. In trasferta vengono in mille, ci danno forza e ci aiutano.

La squadra che l’ha sorpresa maggiormente? Il Palermo è la squadra più competitiva delle big della Serie B. Le retrocesse dalla A alla lunga verranno fuori: anche il Crotone può riattaccarsi al treno. Poi ci sono squadre come Brescia, Cremonese, Lecce che si sono rinforzate e sicuramente lotteranno per qualcosa di importante.

Dove può arrivare la Salernitana? L’anno scorso con la proprietà avevamo pensato di alzare un po’ l’asticella, e le strutture sono migliorate molto. I sacrifici hanno portato risultati: ora vogliamo rimanere nella zona playoff, ma quello che abbiamo fatto fino ad ora non basta, tra poco inizierà un campionato completamente diverso.

Il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono è intervenuto su RMC Sport, nel corso di Maracanà. Queste le parole del mister sul campionato della squadra campana: “I riflettori si sono accesi sulla Salernitana, Abbiamo fatto una buona parte di campionato, abbiamo una buona posizione al di là delle più rosee aspettative perché il terzo posto per ora è un buon risultato. I ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario, sono un gruppo molto unito e una città che ci dà il supporto giusto” .

