RMC SPORT - Collovati: "Inter, giusto uscire se non vinci con il Psv"

A Maracanà, nel pomeriggio di RMC Sport, è intervenuto Fulvio Collovati per parlare dei vari temi di attualità del calcio italiano.

Sulla rosa della Roma

"Da mesi lo dico, non sono certi questi risultati ad influenzarmi. La Roma si è indebolita, non è da terzo posto. Giocatori come Zaniolo o Kluivert cresceranno, ma la Roma ha bisogno di giocatori di sostanza, di personalità. I dirigenti hanno smembrato la squadra e preso giocatori che sono prospettive ma non danno garanzie al momento".

Sulla Juventus

"Nel modo di proporsi non è arrembante, ma ha qualità e campioni che fanno la differenza. Non si deve sottovalutare l’avversario. Con tutto il rispetto per lo Young Boys, anche io in campo potrei fare bella figura".

Sull’uscita dell’Inter dalla Champions

"Spalletti? Si è messo da solo sul banco degli imputati. Se non vinci in casa con il Psv, è giusto che tu esca dal torneo. Non aver passato il turno è un atto di accusa ad allenatore e giocatori enorme".

Sul Napoli

"Sostituzioni? Parlare di questo vorrebbe dire mettere sotto accusa Ancelotti. Un conto comunque è giocare in campionato e uno è giocare in Champions. Alcuni giocatori devono aumentare la propria personalità. Nelle grandi partite si vede la qualità di un calciatore. Tutta la squadra deve fare il salto di qualità, anche il tecnico".