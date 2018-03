RMC SPORT - Collovati: "Skriniar miglior difensore in A. Male Perisic"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A RMC Sport è arrivato il momento dei Collovoti del weekend di Serie A con Fulvio Collovati. "Tra i Top c'è Skriniar, che nell'uno contro uno è il miglior difensore della Serie A. Mertens e Insigne non sono riusciti a superarlo, quindi merita un 8, così come Trotta, l'attaccante del Crotone, che sta sostituendo bene Budimir. Poi premio Vitor Hugo, che prende 7. Ha sostituito Astori, ha fatto gol, ha comandato la difesa, sembra un segno del destino. Andrè Silva poi per me prende un 7 di incoraggiamento, perché porta il Milan in lotta per un posto in Champions".

Diversi i flop: "La Sampdoria ha un cammino da Europa League in casa e pessimo fuori. Silvestre e la difesa per me sono da 4. Stesso voto per Angella dell'Udinese, che rientrava sì da un infortunio dopo due mesi ma contro la Juventus è stato un disastro. 4,5 a Perisic, è l'ombra di se stesso, non riesce più ad andare via all'uomo. Papu Gomez prende 5, perché l'Atalanta ha bisogno di ritrovarlo in condizioni migliori".

Sulle parole di Spalletti e Sarri dice: "Il primo ha lanciato una frecciata alla società. Ieri forse era il giorno meno adatto per dire certe cose. Sul secondo posso dire che è stato maleducato, perché è giusto che un tecnico rispetti i giornalisti, e viceversa".