RMC SPORT - Copparoni: "Cagliari, ora compattezza. Ds? Male minore"

Renato Copparoni, ex portiere di Torino e Cagliari, a RMC Sport durante 'Quelli della Notte' ha parlato di vari argomenti a partire proprio dai sardi: "Purtroppo la squadra sta attraversando un periodo negativo. Le previsioni di inizio stagione non erano quelle attuali perché il Cagliari ha una buona squadra. Ha avuto risultati altalenanti ma ultimamente ha preso una china negativa che l'ha portato a questa situazione di classifica. Poche settimane fa il Cagliari aveva 9 punti di vantaggio dalla Spal che adesso si trova lì a 2. Situazione difficile ma bisogna stare uniti e fare compattezza altrimenti la situazione si fa preoccupante".

Come valuta la decisione di mandare via il direttore sportivo Rossi?

"Credo che sia stato fatto perché era il male minore visto che non si poteva mandare via Lopez che è un beniamino della piazza. Forse si doveva pensarci meglio prima di mandar via Capozucca che aveva fatto molto bene a Cagliari".

Da ex laziale ha gioito per la vittoria della Roma?

"Sì ho visto una grande partita, una vittoria storica dei giallorossi. Mi ricorda la rimonta nel 1983. La Roma ha battuto una grande squadra e non si pensava che il Barcellona potesse fare questa fine. Questa è una vittoria di cuore".

Complimenti anche al Torino che ha vinto contro l'Inter anche grazie a Sirigu...

"E' un portiere molto valido, ha perso un paio d'anni ma è molto bravo. Perin o Sirigu? Se la giocano alla pari ma a me Perin piace particolarmente quindi forse in questo momento è leggermente avanti".