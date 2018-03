RMC SPORT - Corbo: "Sarri, nessuno paga 8 mln. Non gli resta che Napoli"

L'analisi delle parole dell'allenatore del Napoli Maurizio Sarri, a margine del 'Premio Maestrelli', con Antonio Corbo, giornalista e prima firma de La Repubblica: "Sarri ieri ha detto parole molto chiare per chi conosce la storia. Rispondendo alla domanda sul rinnovo lui parla di falso problema, ma il suoi contratto è un problema. Guadagna 1.4 milioni a stagione ed è certamente un'anomalia visto il suo valore. C'è però una clausola e fino al 30 maggio Sarri può risolvere il contratto versando nelle casse del club otto milioni di euro. Fino a questo momento, però, nessun club s'è detto disposto a pagare questa penale. E' tutto in fieri e a questo punto a Sarri non resta che proseguire la sua avventura a Napoli con un ingaggio adeguato".

E' quindi solo una questione economica?

"E' una questione economica, ma lui dice anche una cosa che in precedenza non aveva mai detto: 'Voglio sapere se sono in grado di dare il 100% al pubblico di Napoli'. Sarri vuole essere rassicurato su un progetto che gli possa permettere di dare il massimo. Se De Laurentiis gli darà tutte le garanzie per aprire un buon ciclo rimarrà volentieri, altrimenti farà un passo indietro. Tra le garanzie del progetto che lui auspica c'è una valutazione importante del ruolo di Giuntoli, va molto d'accordo col direttore sportivo e la coppia è indissolubile. Per Sarri avere Giuntoli con poteri importanti è una garanzia".

Il centro tecnico tecnico del Napoli sarà ancora a Castel Volturno o si trasferirà a Melito?

"Rimarrà a Castel Volturno, ma si sta trattando. Come sempre è questione di soldi. Tra le clausole che saranno inserite ce ne sarà una molto originale: il contratto decadrà qualora De Laurentiis non dovesse più essere il più presidente del Napoli. Il patron ha valorizzato il centro e non andrà via, anche perché ha iniziato lavori per renderlo ancora più confortevole".