RMC SPORT - Corradi: "Lazio, pesa l'assenza di Milinkovic. Bravo Inzaghi"

L’ex giocatore Bernardo Corradi è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Che Napoli si aspetta contro il Liverpool?

Sarebbe fatale concedere campo al Liverpool, concedendogli le ripartenze. Il Napoli dovrà fare la partita sulle transizioni. Non mi aspetto però che giochino all’italiana, non credo lo abbiano mai fatto in Champions.

Spalletti è stato contestato per il cambio Politano-Boja Valero contro la Juventus.

Politano era quello che sul cambio di campo metteva in difficoltà l’organizzazione della Juventus. Ovviamente noi commentiamo il cambio senza sapere la preparazione durante la settimana. Con quel cambio però l’Inter ha perso qualcosa nel corso della partita.

La Lazio di Inzaghi ha pareggiato clamorosamente la partita conto la Sampdoria.

La Lazio ha fatto venticinque tiri in porta, ha fatto la partita. Inzaghi sta facendo quello che deve fare, senza l’apporto fondamentale di Luis Alberto e Milinkovic Savic: sta mantenendo il rendimento senza avere a disposizione due giocatori che l’anno scorso hanno fatto la differenza. Inzaghi sta facendo un buon lavoro, bisogna sempre vedere come è stato strutturato il mercato e quali erano le aspettative per la stagione.

Il ritiro?

Dipende se è imposto o condiviso. Inzaghi ha avuto molti allenatori che erano maestri nella gestione dello spogliatoio. Se il ritiro è condiviso sicuramente può aggiungere qualcosa ed è positivo. Se invece è imposto non so se può servire a qualcosa.