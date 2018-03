RMC SPORT - Cosmi: "Di Biagio? Operazione mediatica ridicola"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto a RMC Sport, all'interno della trasmissione ‘Due in Fuorigioco’, il tecnico dell’Ascoli Serse Cosmi ha detto la sua su Gattuso e sul possibile ct della Nazionale.

Si aspettava che il “nuovo” tecnico del Milan andasse così forte?

“Adesso tutti dicono di sì. Io penso che invece, all’inizio, in tanti avessero parecchi dubbi. Anche in riferimento agli ultimi precedenti sulla panchina del Milan. Come Seedorf, Inzaghi e Brocchi. Rino è stato bravo e intelligente nel calarsi subito nel contesto di squadra. Non era partito bene e questo gli rende ancora di più onore. Sono contento perché rappresenta lo spirito del calcio. Fa bene a sottolineare che dietro ai risultati c’è anche competenza tecnica, oltre che carattere. Per fare questo mestiere bisogna essere quanto più completi possibile”.

Da quando guidava il Perugia ad oggi, cos’è cambiato per lei nel calcio?

“Per cominciare non c’era Facebook (ride, ndr). Non voglio cadere nella retorica, ma il calcio di allora era nettamente migliore e lo dimostrano i campioni di quel tempo in Serie A e i risultati della nostra Nazionale. Ci metto pure Calciopoli. Oggi ci sono grandi calciatori ma è inimmaginabile paragonarli a quelli lì”.

Chi le piacerebbe vedere sulla panchina della Nazionale?

“Com’è stato trattato Di Biagio deve far pensare. Certe cose si vedono e si sentono solo in Italia. Abbiamo assistito a un’operazione mediatica ridicola. Detto questo, i nomi che circolano sono tutti attrezzati. Spero comunque tanto in Carlo Ancelotti. Bisogna confrontarsi con un presente non terribile, ma neanche roseo”.