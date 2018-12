© foto di

L'ex giocatore Vincenzo D'Amico è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sulla sconfitta della Juventus.

Non ha giocato la vera Juventus, anche sotto l'aspeto caratteriale. I bianconeri non possono fare a meno di Chiellini: ha salvato tre gol contro l'Inter, sarebbe stato decisivo anche in Champions League. La Juve non può prescindere da Chiellini. La Juventus non mi è piaciuta per niente: hanno perso troppi palloni. Allegri ha fatto bene a non rischiare Chiellini su quel campo in erba sintetica.

È segnato il destino di Di Francesco?

L'anno scorso la Roma ha fatto molto bene, arrivando anche in semifinale di Champions. Allora, si è 'imbrocchito' Di Francesco o sono cambiati i giocatori? Diamo anche delle responsabilità alle scelte di mercato. Under è un giocatore mediocre, Schick è un oggetto misterioso: con questi giocatori diventerebbe dura per qualsiasi giocatore.