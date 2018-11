RMC SPORT - D'Amico: "La speranza di Giovinco è di rimanere a Toronto"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Andrea D'Amico, agente tra gli altri di Giovinco e Criscito, a RMC Sport Live Show ha parlato del calciomercato che verrà: "Credo che le squadre italiane saranno abbastanza attive perché le squadre cercheranno di colmare certe lacune. Certo sarà difficile arrivare al livello della Juventus che ha costruito una squadra per essere competitiva in ogni competizione. Cristiano Ronaldo ha dato autostima al gruppo".

Ci aspettiamo tanto dal Milan?

"Sì, complici anche gli infortuni di Bonaventura e Biglia. Ci sono tanti giocatori italiani che possono essere interessanti. Finalmente il nostro mercato torna a parlare italiano. La Nazionale maggiore di oggi qualche tempo fa sarebbe stata un'ottima Under 21. Bisogna recuperare un'identità sportiva e quindi anche di mercato".

Giovinco, chiuderà la carriera in America?

"Abbiamo un contratto di un anno con opzione su un altro anno. La speranza di Giovinco è quella di rimanere a Toronto perché si è trovato molto bene ma nel calciomercato non si sa mai quello che può succedere. Adesso si sta godendo il meritato riposo in Italia perché il campionato là è finito. E' un giocatore che ha dimostrato tutto il suo valore a Toronto ed è diventato un simbolo per tutto il movimento calcistico americano".

Criscito adesso avrà il derby di Genova?

"E' un avvenimento che tutta la città vive con grande trepidazione. Questo arriva in un anno particolare dopo la tragedia del ponte Morandi. Mi auguro che questo derby faccia vivere una serata di grande sport a tutti. Criscito si è calato in questo progetto con grande entusiasmo e determinazione. Lui ha deciso di tornare a Genova e speriamo che questa scelta gli possa dare grandi soddisfazioni".

Luca Ercolani gioca nel Manchester United può tornare in Italia?

"Vediamo. A fine novembre abbiamo un appuntamento con il Manchester United per vedere un po'. E' un profilo davvero molto interessante sia come ragazzo che come giocatore. Ha grande personalità e in Inghilterra si è contraddistinto per il suo comportamento dentro e fuori dal campo".

Desplanches del Milan è destinato a fare il cammino di Donnarumma?

"Sì. Tutto fa presagire che siamo di fronte ad un bel talento. E' un ragazzo del 2003 ma il Milan sa che tipo di giocatore ha per le mani e lo sa anche la nazionale in cui lui è già titolare. E' uno di quei giocatori da monitorare".