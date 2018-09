RMC SPORT - D'Aversa: "Il mio Parma ha vinto meritatamente contro l'Inter"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Che cosa ha detto ai ragazzi prima di scendere in campo?

La sconfitta contro la Juventus è stata salutare perché abbiamo fatto una grande partita. Questi ragazzi hanno bisogno sempre delle certezze, queste sono arrivate anche dal nostro stile di gioco contro i bianconeri, quando siamo scesi in campo con un tridente offensivo. Prima della partita contro l’Inter sicuramente avremmo meritato qualcosa di più, la partita di San Siro è stato un premio per quello che abbiamo fatto in precedenza. Gli episodi sono stati favorevoli, mi viene in mente quello di Dimarco. Il risultato è stato meritato.

Gervinho?

Ha ancora bisogno di crescere a livello fisico. Ha fatto un percorso completamente diverso rispetto agli altri compagni. Ci troviamo a lavorare con due gruppi di giocatori: quelli che sono arrivati all’inizio dell’estate, e quelli che invece abbiamo trovato negli ultimi giorni di mercato. Complimenti al nostro direttore sportivo Faggiano: avremmo potuto fare qualcosa di più sul mercato, ma per il budget e le tempistiche sicuramente ha operato bene. Ora dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo, rimanere in Serie A.

Difficoltà dell’Inter?

Spalletti ha preparato la partita contro il Parma anche in base alla gara di Champions. Nelle scelte è normale che si facciano delle valutazioni considerando anche la sfida europea. Sotto l’aspetto del possesso palla l’Inter è partita bene, noi non gli abbiamo lasciato le palle filtranti centrali concedendogli invece qualche cross in più, considerando che Keita non ha nelle sue caratteristiche il colpo di testa. L’Inter si è innervosita, e San Siro è uno stadio che dalla serenità può portare all’ansia. Loro hanno fatto la partita sulle fasce, ma dopo il gol si sono sfaldati.

Spalletti e Di Francesco sono in bilico.

Io ho avuto la fortuna di avere una società che è rimasta sempre ferma nelle proprie idee anche quando il tecnico veniva messo in discussione. Bisogna dare tempo ai tecnici di lavorare per provare a sistemare le cose.

Quanto manca Conte al calci italiano?

Conoscendo la persona credo sia voglioso di tornare. Un ingresso in corsa? È una mia sensazione, ma non credo. Ha bisogno di iniziare un percorso, non credo accetterebbe di subentrare a stagione già iniziata.