RMC SPORT - De Agostini: "Italia con un'identità. Chiesa ha fatto il salto"

Luigi De Agostini, ex calciatore azzurro, ha presentato Italia-Portogallo in diretta su RMC Sport nel 'Live Show':

Sull'operato di Mancini:

"Come tutti gli allenatori che arrivano, ha voluto rendersi conto della situazione. Nel corso della sua carriera, Mancini ha sempre lanciato i ragazzi di talento e lo sta facendo anche in nazionale. Attraverso degli esperimenti, è riuscito a dare all'Italia un'identità. Nelle ultime uscite ho visto una bella squadra, spero si confermi anche oggi: sarebbe un segnale importante a tutto il movimento".

C'è un giocatore che può essere considerato l'immagine della ripartenza azzurra?

"Come spirito penso a un giocatore come Chiesa, che ha dato un segnale positivo: tra i giovani è quello che ha fatto il salto di qualità. Poi non dimentichiamoci di alcuni veterani, che si sono confermati su alti livelli come Chiellini".

Manca ancora qualcosa alla Juventus per essere una credibile candidata alla vittoria in Champions?

"Con l'acquisto di Ronaldo ha già fatto capire bene cosa voglia fare. Il fatto che ogni anno lotti sempre per il Triplete la dice lunga. Gran parte dei giocatori della rosa bianconera giocherebbe ovunque. Stanno facendo le cose per bene a Torino".