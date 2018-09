A 'Maracanà', durante il pomeriggio di RMC Sport, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis, che ha parlato dei maggiori temi di attualità del calcio italiano. A partire da Dybala: "Difficile che Allegri rinunci al suo 'fidanzato' Mandzukic. Allegri mi piace tantissimo perchè alla fine trova sempre una soluzione, anche se in questo momento ha trovato l'equilibrio giusto".

Poi un commento sul Napoli di Ancelotti: "Non mi ha ancora convinto del tutto: i difensori, che giocano più bassi rispetto all'anno scorso, sono più esposti ad errori individuali". Infine un commento sulla Nazionale: "Mancini? Non mi è piaciuto per i 9 cambi che ha fatto da una partita all'altra. Balotelli? Deve presentarsi in condizione, è vero, ma non bisogna prendersela solo con lui quando tutti sono andati male".