RMC SPORT - De Marchi: "Allegri? Rimane per la Champions"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Il procuratore Marco de Marchi, tra i cui tanti assistiti figurano Masina e Caldirola, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a RMC Sport:

Su Sarri e Allegri:

"Sono due allenatori ambiti e hanno dimostrato di essere tra i migliori in circolazione. Sarri, insieme alla società, è riuscito a fare in modo che il Napoli diventasse il principale antagonista di una Juventus che ha ancora fatto valere la propria forza. Entrambe le squadre hanno ottenuto il massimo. Marotta e Paratici sono due dirigenti di grandissimo livello. Allegri non credo andrà via per la questione Champions, che ancora non è riuscito a portare a casa. Sarà la sua motivazione per rimanere".

Sarri andrà via?

"È un maestro di calcio, ci ha fatto tanto divertire. Non lo conosco personalmente, ma credo sia un uomo che quando getta le basi vuole ottenere un risultato: il suo compito non è finito, il Napoli ha ampi margini di miglioramento. Sono in difficoltà, direi un 50% e 50% di possibilità".

Quanto vale Dybala?

"Dybala è un grandissimo talento, è sulla strada per diventare uno dei più grandi ma deve trovare continuità. Non è ancora al livello di Messi e Ronaldo".

Sulle seconde squadre:

"Possono fare comodo ai giovani. Per le società è una routine mandare i ragazzi in prestito a fare esperienza in altre squadre, che a parità di livello fanno giustamente giocare i propri giovani. Tenendo i giocatori in casa, con le seconde squadre, li puoi monitorare quotidianamente e con più attenzione".

Il colpo De Vrij all'Inter?

"È un difensore centrale olandese che ha poco della sua nazionale, è molto italianizzato. È un gran colpo, anche se non sarà felice il presidente Lotito".