RMC SPORT - De Paola: "Sarri ha dato una lezione di gioco ad Allegri"

Il noto giornalista Paolo De Paola, da ieri ex direttore di Tuttosport, ha parlato a RMC Sport del ko bianconero nel big match contro il Napoli: “Sarri ha dato una lezione di gioco ad Allegri, sia sulla tecnica che sulla tattica. La Juve è sempre stata spalle alla porta e non gestiva un pallone. Dybala irriconoscibile, Pjanic sottotono ma si è visto subito che appena i giocatori della Juve prendevano il pallone, gli avversari gli erano addosso in ogni punto del campo. La Juve era distrutta dal punto di vista fisico. Il lavoro sta premiando il Napoli: ha costruito una dimensione più internazionale. In passato era più piccolo, timoroso. Milik è stato pericoloso e incisivo nei pochi minuti in cui è stato in campo. Il Napoli non solo ha tenuto botta, ma ha incrementato la pressione sulla Juventus. Questa è la formula che deve tenere Sarri per sperare di poter superare i bianconeri. Il Napoli vuole lo Scudetto: abbiamo visto Koulibaly che non gli è scappato neanche un sorriso. Non ci devono essere né pause né soste”.