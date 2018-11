RMC SPORT - De Santis (agente): "Paredes può andare al Milan"

Lorenzo De Santis, agente esperto di calcio sudamericano, a RMC Sport Live Show ha parlato di vari talenti argentini.

Su Paredes possibile obiettivo del Milan

"Lo Zenit lo scorso anno aveva diversi argentini nella sue fila. Si è cambiato molto, ma anche la situazione di classifica ha fatto indispettire gli argentini, non più convinti del progetto. Ad agosto anche l’Inter ha fatto un tentativo, quando la strada per Modric non si stava concretizzando. Lui vuole venire via, conosce già il calcio italiano, è giovane e può risolvere un po’ di problemi in un Milan che ha difficoltà di un innesto di qualità a centrocampo".

Su Boca-River

"La logica vuole che favorito sia il River. Avere tutto il Monumental dalla sua parte ha un peso specifico importante. Impossibile fare un pronostico. Dal punto di vista tecnico, il Boca ha qualcosa in più, soprattutto dal punto di vista offensivo. Il River ha dalla sua una maggiore solidità, è una squadra meno spettacolare ma più concreta. Sarà una gara da pazzi, dove chi vince andrà veramente in paradiso. Per chi perde, saranno mesi duri".

Su alcuni giocatori argentini al centro del calciomercato

"Palacios, mancano dei dettagli con il Real Madrid. Il Real lo vorrebbe già da gennaio. Almendra centrocampista del Boca classe 2000, è una mezzala forte davvero e poi Balerdi, difensore molto bravo del Boca di cui il mister mi ha parlato molto bene. Loro due possono davvero partire e venire in Italia".